Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 31 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В железнодорожных билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда
Сегодня в Пензе
 

Для удобства пассажиров в электронные железнодорожные билеты стала вноситься информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда. Это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда.

Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которое может отличаться от названия вокзала, на ней расположенного. В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов. Так, например, отличаются названия Ленинградского вокзала в Москве и станции Москва-Пассажирская-Октябрьская.

В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда.

В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов.

Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов.

Новость: Затуливетер Светлана Михайловна, пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги 31 мая 2017
2017-05-31
Виктор Кувайцев встретился с общественностью Первомайского района
 Виктор Кувайцев, отвечая на вопросы собравшихся, подчеркнул, что в решении городских проблем, касаются ли они благоустройства и развития города или отдельной дворовой территории, нельзя обойтись без личного участия жителей
 
2017-05-31
Проводится открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство»
 В Пензе рассмотрят проекты декоративной скульптуры
 
2017-05-31
На правобережье набережной Суры наведут порядок к празднованию Дня России и Дня города
 Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной реки Суры
 
2017-05-31
В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года пройдут заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО
 В Пензу съедутся представители архивных служб всего Приволжского федерального округа
 
2017-05-31
Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по текущему и капитальному ремонту и опрессовке сетей и ТЦП
 Начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что не всегда проводится должная работа по оповещению населения об отключении ГВС
 
2017-05-31
Масштабное экологическое воспитание
 Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость этого
 
2017-05-31
Виктор Кувайцев проверил результат проведенного ремонта автомобильной дороги по улице Бекешской
 Состоялось комиссионное обследование отремонтированной в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» автомобильной дороги
 
2017-05-31
В День защиты детей «Пензаконцерт» подготовил множество сюрпризов для своих юных зрителей
 Юных участников ждут игры, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и еще масса интересного
 
2017-05-31
В железнодорожных билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда
 Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов
 
2017-05-31
Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста
 Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта
 
2017-05-31
Красная книга Пензенской области будет переиздана
 Члены Общественного совета при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к главе региона с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона
 
2017-05-31
План-график проведения профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов нарушений ПДД
 С применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, в течение июня 2017 года
 
2017-05-31
«Эстетическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной библиотеки»
 В библиотеке для детей и юношества состоялись очередные занятия Школы творческого библиотекаря
 
2017-05-31
Виктор Кувайцев поручил приступить к ремонту тротуаров
 Соответствующее распоряжение поступило от главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева во время объезда улично-дорожной сети областного центра
 
2017-05-31
Вопрос об организации отдыха и оздоровления детей был рассмотрен в режиме видеоконференции
 Иван Белозерцев принял участие в совещании Председателя Правительства РФ
 

Новости партнеров
 
На сайте: 33ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru