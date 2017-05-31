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В железнодорожных билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда
Сегодня в Пензе
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Для удобства пассажиров в электронные железнодорожные билеты стала вноситься информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда. Это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда. Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которое может отличаться от названия вокзала, на ней расположенного. В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов. Так, например, отличаются названия Ленинградского вокзала в Москве и станции Москва-Пассажирская-Октябрьская. В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда. В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов. Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов.
Для удобства пассажиров в электронные железнодорожные билеты стала вноситься информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда. Это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда.
Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которое может отличаться от названия вокзала, на ней расположенного. В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов. Так, например, отличаются названия Ленинградского вокзала в Москве и станции Москва-Пассажирская-Октябрьская.
В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда.
В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов.
Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов.
Новость: Затуливетер Светлана Михайловна, пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги 31 мая 2017
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