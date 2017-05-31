В День защиты детей «Пензаконцерт» подготовил множество сюрпризов для своих юных зрителей

В этот день в 11.00 пройдет показ фильма «Жили-были мы», который пройдет в ККЗ «Пенза».



Картина снята режиссером Анной Чернаковой по мотивам повести, написанной ею в соавторстве с Александром Адабашьяном – «Хрустальный ключ, или Скарфаджо». В фильме снялись Дмитрий Певцов, Светлана Иванова, Леонид Бичевин, Елена Сафонова, Алена Бабенко и Анна Корнева.

В фойе Пензенской филармонии состоится открытие выставки «Дети рисуют мир», а в Большом зале пройдет музыкальный спектакль «Варвара-краса, длинная коса».



С 12.00 до 15.00 на площади у центрального входа филармонии будет организована увлекательная интерактивная программа. Юных участников ждут игры, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и еще масса интересного.