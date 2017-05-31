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Виктор Кувайцев проверил результат проведенного ремонта автомобильной дороги по улице Бекешской
Сегодня в Пензе
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Наряду с ответственными специалистами проверить результат проведенной работы приехал лично глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, который осуществлял регулярный контроль по ходу ремонта. Также в приемке объекта улично-дорожной сети областного центра приняли участие заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, представители Департамента ЖКХ г. Пензы, Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Общественного совета, подрядной организации. Ответственные службы доложили главе исполнительной власти города о результатах предварительно взятых проб и проведенных необходимых обследованиях на соответствие стандартам. По информации приемочной комиссии, ООО «Автодорога» выполнила объемы в срок, с соблюдением всех технологических требований. В ходе ремонта была проведена замена бордюрного камня, снят старый слой асфальта, произведена укладка нового – с использованием щебеночно-мастичной смеси на площади 6500 кв. метров. Стоимость работ по контракту составила 7269338 рублей, срок гарантии – пять лет. По итогам обследования было принято решение о приемке объекта и вводе его в эксплуатацию. – Выполняемые данной подрядной организацией дорожные работы отличаются качеством и соблюдением сроков. К тому же на этом участке улично-дорожной сети в связи с большим трафиком движения использовались материалы, которые позволят повысить износостойкость проезжей части, – подытожил Виктор Кувайцев.
Наряду с ответственными специалистами проверить результат проведенной работы приехал лично глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, который осуществлял регулярный контроль по ходу ремонта. Также в приемке объекта улично-дорожной сети областного центра приняли участие заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, представители Департамента ЖКХ г. Пензы, Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Общественного совета, подрядной организации.
Ответственные службы доложили главе исполнительной власти города о результатах предварительно взятых проб и проведенных необходимых обследованиях на соответствие стандартам.
По информации приемочной комиссии, ООО «Автодорога» выполнила объемы в срок, с соблюдением всех технологических требований. В ходе ремонта была проведена замена бордюрного камня, снят старый слой асфальта, произведена укладка нового – с использованием щебеночно-мастичной смеси на площади 6500 кв. метров. Стоимость работ по контракту составила 7269338 рублей, срок гарантии – пять лет.
По итогам обследования было принято решение о приемке объекта и вводе его в эксплуатацию.
– Выполняемые данной подрядной организацией дорожные работы отличаются качеством и соблюдением сроков. К тому же на этом участке улично-дорожной сети в связи с большим трафиком движения использовались материалы, которые позволят повысить износостойкость проезжей части, – подытожил Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
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