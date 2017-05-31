|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Масштабное экологическое воспитание
Сегодня в Пензе
|
Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость организации масштабного экологического воспитания. «Я ориентирую представителей региональной и муниципальной власти на то, что эту работу надо вести, начиная детского сада. Министерство образования Пензенской области должно изучить и обобщить имеющийся опыт, разработать проект и внедрять его с 1 сентября. Давайте начнем с Пензы. Важно, чтобы это были не разовые, а системные мероприятия», - поручил губернатор. «Когда будут объяснять, что необходимо бережно относится к природным ресурсам, сортировать мусор для его переработки, у детей появится и любовь к труду, и ответственное отношение к экологии. Тогда через несколько лет экологическая обстановка в регионе изменится в лучшую сторону», - добавил он. При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что работать нужно не только с детьми, но и со взрослыми. «Как правило, если населенный пункт благоустроен, жителям нравится поддерживать там чистоту, прогуливаться, сажать цветы. Экология напрямую влияет на продолжительность жизни людей», - отметил губернатор. Глава региона поручил до конца июня провести проверку состояния контейнерных площадок и устранить выявленные недостатки в организации работы по сбору мусора. Он поручил также разработать проект по установке на улицах экобоксов для утилизации батареек, градусников и энергосберегающих ламп. Контейнеры должны герметично закрываться и иметь антивандальную защиту. «2017-й объявлен в России годом экологии. Президент страны Владимир Путин считает, что внедрение особых планов позволит решительно изменить к лучшему экологическую обстановку в стране. В реализации мероприятий будут задействованы все уровни власти: федеральный, региональный и муниципальный, широкие слои населения - все, кому небезразличны вопросы охраны окружающей среды», - подытожил Иван Белозерцев.
Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость организации масштабного экологического воспитания.
«Я ориентирую представителей региональной и муниципальной власти на то, что эту работу надо вести, начиная детского сада. Министерство образования Пензенской области должно изучить и обобщить имеющийся опыт, разработать проект и внедрять его с 1 сентября. Давайте начнем с Пензы. Важно, чтобы это были не разовые, а системные мероприятия», - поручил губернатор.
«Когда будут объяснять, что необходимо бережно относится к природным ресурсам, сортировать мусор для его переработки, у детей появится и любовь к труду, и ответственное отношение к экологии. Тогда через несколько лет экологическая обстановка в регионе изменится в лучшую сторону», - добавил он.
При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что работать нужно не только с детьми, но и со взрослыми.
«Как правило, если населенный пункт благоустроен, жителям нравится поддерживать там чистоту, прогуливаться, сажать цветы. Экология напрямую влияет на продолжительность жизни людей», - отметил губернатор.
Глава региона поручил до конца июня провести проверку состояния контейнерных площадок и устранить выявленные недостатки в организации работы по сбору мусора.
Он поручил также разработать проект по установке на улицах экобоксов для утилизации батареек, градусников и энергосберегающих ламп. Контейнеры должны герметично закрываться и иметь антивандальную защиту.
«2017-й объявлен в России годом экологии. Президент страны Владимир Путин считает, что внедрение особых планов позволит решительно изменить к лучшему экологическую обстановку в стране. В реализации мероприятий будут задействованы все уровни власти: федеральный, региональный и муниципальный, широкие слои населения - все, кому небезразличны вопросы охраны окружающей среды», - подытожил Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 31 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru