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 Среда, 31 мая 2017
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Масштабное экологическое воспитание
Сегодня в Пензе
 

Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость организации масштабного экологического воспитания.

«Я ориентирую представителей региональной и муниципальной власти на то, что эту работу надо вести, начиная детского сада. Министерство образования Пензенской области должно изучить и обобщить имеющийся опыт, разработать проект и внедрять его с 1 сентября. Давайте начнем с Пензы. Важно, чтобы это были не разовые, а системные мероприятия», - поручил губернатор.

«Когда будут объяснять, что необходимо бережно относится к природным ресурсам, сортировать мусор для его переработки, у детей появится и любовь к труду, и ответственное отношение к экологии. Тогда через несколько лет экологическая обстановка в регионе изменится в лучшую сторону», - добавил он.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что работать нужно не только с детьми, но и со взрослыми.

«Как правило, если населенный пункт благоустроен, жителям нравится поддерживать там чистоту, прогуливаться, сажать цветы. Экология напрямую влияет на продолжительность жизни людей», - отметил губернатор.

Глава региона поручил до конца июня провести проверку состояния контейнерных площадок и устранить выявленные недостатки в организации работы по сбору мусора.

Он поручил также разработать проект по установке на улицах экобоксов для утилизации батареек, градусников и энергосберегающих ламп. Контейнеры должны герметично закрываться и иметь антивандальную защиту.

«2017-й объявлен в России годом экологии. Президент страны Владимир Путин считает, что внедрение особых планов позволит решительно изменить к лучшему экологическую обстановку в стране. В реализации мероприятий будут задействованы все уровни власти: федеральный, региональный и муниципальный, широкие слои населения - все, кому небезразличны вопросы охраны окружающей среды», - подытожил Иван Белозерцев.

Новость: Правительство Пензенской области 31 мая 2017
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