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Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по текущему и капитальному ремонту и опрессовке сетей и ТЦП
Сегодня в Пензе
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- Недопустимо, чтобы сроки подачи горячей воды нарушались. За каждый день, выходящий за пределы установленного графика, вам будет выписываться штраф, - с этих слов начал заседание штаба по вопросам ЖКХ заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин. Один из первых вопросов, рассматриваемых на совещании, касался подачи ресурсов в многоквартирные жилые дома. Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по текущему и капитальному ремонту и опрессовке сетей и ТЦП. Начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что не всегда проводится должная работа по оповещению населения об отключении ГВС. - На подъездах данную информацию следует размещать заранее. Кроме того, если произошла аварийная ситуация, то рано с утра об этом необходимо сообщить в ЕДДС. Люди обращаются к нам и мы должны объяснить им причину отключения, - добавил Алексей Павлович. Помимо этого, в ходе заседания штаба был рассмотрен вопрос восстановления благоустройства после вскрышных работ. На сегодняшний день на контроле Департамента ЖКХ города Пензы находится 169 разрытий, из которых 115 необходимо восстановить асфальтом, 54 - грунтом. Юрий Ильин отметил, что ремонт некоторых сетей проходит на тех магистральных дорогах, которые вошли в программу «Безопасные и качественные дороги». Поэтому ресурсоснабжающим организациям необходимо сотрудничать с подрядчиками, которые выполняют работы на данных участках, чтобы асфальтовое покрытие было однородным и выполнено по единой технологии с применением одного вида материалов.
- Недопустимо, чтобы сроки подачи горячей воды нарушались. За каждый день, выходящий за пределы установленного графика, вам будет выписываться штраф, - с этих слов начал заседание штаба по вопросам ЖКХ заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин.
Один из первых вопросов, рассматриваемых на совещании, касался подачи ресурсов в многоквартирные жилые дома. Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по текущему и капитальному ремонту и опрессовке сетей и ТЦП.
Начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что не всегда проводится должная работа по оповещению населения об отключении ГВС.
- На подъездах данную информацию следует размещать заранее. Кроме того, если произошла аварийная ситуация, то рано с утра об этом необходимо сообщить в ЕДДС. Люди обращаются к нам и мы должны объяснить им причину отключения, - добавил Алексей Павлович.
Помимо этого, в ходе заседания штаба был рассмотрен вопрос восстановления благоустройства после вскрышных работ. На сегодняшний день на контроле Департамента ЖКХ города Пензы находится 169 разрытий, из которых 115 необходимо восстановить асфальтом, 54 - грунтом.
Юрий Ильин отметил, что ремонт некоторых сетей проходит на тех магистральных дорогах, которые вошли в программу «Безопасные и качественные дороги». Поэтому ресурсоснабжающим организациям необходимо сотрудничать с подрядчиками, которые выполняют работы на данных участках, чтобы асфальтовое покрытие было однородным и выполнено по единой технологии с применением одного вида материалов.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
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