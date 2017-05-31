В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года пройдут заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов округа.

Место для организации площадки для дискуссий выбрано не случайно. 2017 год стал знаковым для пензенских архивистов: в регионе начал деятельность самостоятельный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение государственной политики в сфере архивного дела – Комитет по делам архивов Пензенской области.

Главными темами заседания станут итоги XVIII Международного конгресса архивов, актуальные проблемы законодательства субъектов РФ об архивном деле, межведомственное взаимодействие в данной сфере. Члены совета рассмотрят также вопросы внедрения Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других документов органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.