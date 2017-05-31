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На правобережье набережной Суры наведут порядок к празднованию Дня России и Дня города
Сегодня в Пензе
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В рамках подготовки к празднованию Дня России и Дня города глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной реки Суры. На место также выехали заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов, директор Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин, начальник отдела хозяйственного обеспечения администрации города Александр Утин. После осмотра территории градоначальник поставил присутствующим задачу организовать здесь работы по санитарной очистке от битого стекла и ПЭТ тары, покосу травы. Для этих целей привлечь бригады городских коммунальных служб, студентов высших и средних учебных заведений. МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» поручено провести уборку мусора из воды с использованием лодок. Заместителю главы по городскому хозяйству дано распоряжение провести ревизию и определить, возможно ли восстановление подсветки на опорной стене. – Надеюсь, что жители Пензы с уважением отнесутся к мероприятиям по благоустройству и в дальнейшем будут поддерживать чистоту на набережной, – отметил Виктор Кувайцев.
В рамках подготовки к празднованию Дня России и Дня города глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной реки Суры.
На место также выехали заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов, директор Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин, начальник отдела хозяйственного обеспечения администрации города Александр Утин.
После осмотра территории градоначальник поставил присутствующим задачу организовать здесь работы по санитарной очистке от битого стекла и ПЭТ тары, покосу травы. Для этих целей привлечь бригады городских коммунальных служб, студентов высших и средних учебных заведений. МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» поручено провести уборку мусора из воды с использованием лодок.
Заместителю главы по городскому хозяйству дано распоряжение провести ревизию и определить, возможно ли восстановление подсветки на опорной стене.
– Надеюсь, что жители Пензы с уважением отнесутся к мероприятиям по благоустройству и в дальнейшем будут поддерживать чистоту на набережной, – отметил Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
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