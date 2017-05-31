В Пензе по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева проводится открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство». Конкурс проводится в два этапа:

- 1-й этап — с 26 апреля 2017 по 3 июня 2017 (выбор 3-х участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам рассмотрения конкурсной комиссией, которые проходят во 2-ой этап Конкурса);

- 2-й этап - с 19 июня 2017 по 13 июля 2017 года (определение победителя, автора лучшей декоративной скульптуры на тему «Материнство», который получает право на реализацию проекта).

Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Пензы принято 14 заявок для участия в Конкурсе. На данный момент прием заявок завершен.

Рассмотрение представленных проектов декоративной скульптуры членами конкурсной комиссии состоится 1 июня 2017 года в Пензенском региональном отделении Cоюза художников России