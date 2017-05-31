Виктор Кувайцев встретился с общественностью Первомайского района

Глава администрации города Виктор Кувайцев, его первый заместитель Сергей Волков, заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин, глава администрации Первомайского района Лидия Белякова и другие ответственные лица встретились с представителями общественности Первомайского района.

- Благодарю всех, кто пришел на эту встречу, а в вашем лице и всех активных, неравнодушных жителей района за гражданскую позицию и заботу о своем районе, о Пензе, - сказал Виктор Кувайцев, приветствуя собравшихся.

Глава администрации города подробно рассказал присутствующим о реализации мероприятий по благоустройству территорий в 2016 году, о планах и задачах, которые стоят перед администрацией города на 2017 год, о том , что уже сделано городе в рамках реализации федеральных программ «Безопасные качественные дороги» и «Формирование городской среды», о ремонте тротуаров, строительстве социальных объектов, развитии инженерной инфраструктуры.

Представители жителей улиц Сахарова, Пермской, Мира и других, выражая искреннюю благодарность администрации города и губернатору Ивану Белозерцеву за реконструкцию Олимпийской аллеи, благоустройство внутриквартальных дорог и территорий, обозначили ряд проблем, в решении которых нужна помощь администрации города.

Виктор Кувайцев, отвечая на вопросы собравшихся, подчеркнул, что в решении городских проблем, касаются ли они благоустройства и развития города или отдельной дворовой территории, нельзя обойтись без личного участия жителей.

- Стихийные навалы мусора возникают тогда, когда мы с вами оставляем его за пределами контейнерных площадок. А потом, вместо того, чтобы направить денежные средства городского бюджета на благоустройство тех же внутриквартальных дорог, мы тратим их на вывоз вот таких свалок, - отметил Виктор Николаевич.

Все вопросы, которые были заданы в ходе встречи и которая длилась более двух часов, взяты на контроль для дальнейшего решения.

Хотя в ходе общения поднимались в основном жилищно-коммунальные проблемы, не обошлось без новых проектов.

Юный архитектор, ученик теперь уже 2-го «А» класса школы №30 Дима Черпицкий представил собравшимся макет школы будущего, подробно остановившись на деталях.

Глава администрации города Виктор Кувайцев, выслушав доклад, высоко оценил творческий подход школьника к воплощению его мечты и пожелал Диме успехов в учебе и в реализации намеченных планов.

- Если у нас есть такая замечательная талантливая молодежь в начальной школе, значит у нас есть прекрасное будущее, - отметил Виктор Кувайцев.