Отделом социально-правовой информации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» была проведена правовая карусель «Я – ребёнок. Я – человек. Я - гражданин» для детского дома города Спасска. На встречу приглашалась руководитель территориального отдела ЗАГС Спасского района Светлана Юдина.

Библиотекарь центра познакомил детей с Конвенцией о правах ребенка и другими книгами, ребята вспомнили художественные произведения, где в отношениях главных героев нарушались их права и достоинства.

Участники мероприятия приняли активное содействие в правовой игре. Дети отвечали на вопросы, касающиеся прав человека, решали ситуационные задачи на примерах героев детских сказок, с удовольствием находили выходы из различных ситуаций, связанных с нарушением прав и свобод граждан.

На свете нет ничего красивее и лучше, чем дети. И мы, взрослые, должны сохранить и защитить эту красоту.