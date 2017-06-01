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«Я – ребёнок. Я – человек. Я - гражданин»
Сегодня в Пензе
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Отделом социально-правовой информации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» была проведена правовая карусель «Я – ребёнок. Я – человек. Я - гражданин» для детского дома города Спасска. На встречу приглашалась руководитель территориального отдела ЗАГС Спасского района Светлана Юдина. Библиотекарь центра познакомил детей с Конвенцией о правах ребенка и другими книгами, ребята вспомнили художественные произведения, где в отношениях главных героев нарушались их права и достоинства. Участники мероприятия приняли активное содействие в правовой игре. Дети отвечали на вопросы, касающиеся прав человека, решали ситуационные задачи на примерах героев детских сказок, с удовольствием находили выходы из различных ситуаций, связанных с нарушением прав и свобод граждан. На свете нет ничего красивее и лучше, чем дети. И мы, взрослые, должны сохранить и защитить эту красоту.
Отделом социально-правовой информации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» была проведена правовая карусель «Я – ребёнок. Я – человек. Я - гражданин» для детского дома города Спасска. На встречу приглашалась руководитель территориального отдела ЗАГС Спасского района Светлана Юдина.
Библиотекарь центра познакомил детей с Конвенцией о правах ребенка и другими книгами, ребята вспомнили художественные произведения, где в отношениях главных героев нарушались их права и достоинства.
Участники мероприятия приняли активное содействие в правовой игре. Дети отвечали на вопросы, касающиеся прав человека, решали ситуационные задачи на примерах героев детских сказок, с удовольствием находили выходы из различных ситуаций, связанных с нарушением прав и свобод граждан.
На свете нет ничего красивее и лучше, чем дети. И мы, взрослые, должны сохранить и защитить эту красоту.
Новость: Администрация Спасского района 01 июня 2017
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