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При главе администрации Вадинского района подвели итоги демографической и криминогенной ситуации за 4 месяца 2017 года
Сегодня в Пензе
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Итоги демографической ситуации и анализ смертности за 4 месяца довела до участников совещания заместитель Главы администрации Ольга Филимонова. Отмечается рост рождаемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам криминогенной ситуации, сложившейся в районе, выступил Камиль Дасаев, помощник главы администрации Вадинского района по профилактике правонарушений. За 4 месяца 2017 года отмечается снижение преступлений, как в общественных местах, так и на улице. Уменьшилась количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Не совершено преступлений несовершеннолетними. Итоги совещания подвел Глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев. В ходе обсуждаемых вопросов выработаны дополнительные меры, которые необходимо использовать в работе, и даны конкретные поручения соответствующим службам района.
Итоги демографической ситуации и анализ смертности за 4 месяца довела до участников совещания заместитель Главы администрации Ольга Филимонова. Отмечается рост рождаемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам криминогенной ситуации, сложившейся в районе, выступил Камиль Дасаев, помощник главы администрации Вадинского района по профилактике правонарушений. За 4 месяца 2017 года отмечается снижение преступлений, как в общественных местах, так и на улице. Уменьшилась количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Не совершено преступлений несовершеннолетними.
Итоги совещания подвел Глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев. В ходе обсуждаемых вопросов выработаны дополнительные меры, которые необходимо использовать в работе, и даны конкретные поручения соответствующим службам района.
Новость: Администрация Вадинского района 01 июня 2017
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