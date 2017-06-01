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В сельском доме культуры с.Знаменское Башмаковского района состоялась встреча с населением
Сегодня в Пензе
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В сельском доме культуры с. Знаменское состоялась встреча с населением в целях информирования о работе отрасли культура. Во встречи приняли участие заместитель главы администрации Башмаковского района Александр Юняшин, начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Башмаковского района Ольга Булаева, глава администрации Знаменского сельсовета Валерий Силкин. На встрече обсуждались вопросы о работе учреждений культуры района, проведении ремонта, участия в целевых программах и конкурсах.
В сельском доме культуры с. Знаменское состоялась встреча с населением в целях информирования о работе отрасли культура. Во встречи приняли участие заместитель главы администрации Башмаковского района Александр Юняшин, начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Башмаковского района Ольга Булаева, глава администрации Знаменского сельсовета Валерий Силкин.
На встрече обсуждались вопросы о работе учреждений культуры района, проведении ремонта, участия в целевых программах и конкурсах.
Новость: Администрация Башмаковского района 01 июня 2017
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