В сельском доме культуры с.Знаменское Башмаковского района состоялась встреча с населением

В сельском доме культуры с. Знаменское состоялась встреча с населением в целях информирования о работе отрасли культура. Во встречи приняли участие заместитель главы администрации Башмаковского района Александр Юняшин, начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Башмаковского района Ольга Булаева, глава администрации Знаменского сельсовета Валерий Силкин.

На встрече обсуждались вопросы о работе учреждений культуры района, проведении ремонта, участия в целевых программах и конкурсах.