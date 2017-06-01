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Цель — создание комфортных условий проживания граждан
Сегодня в Пензе
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Провести межведомственное совещание по вопросам благоустройства представители региональной власти и прокуратуры решили в городе Заречном. Здесь созданы все условия для безопасного отдыха населения в летний период.
«Мы проехали по дороге и увидели уровень благоустройства. Это то, к чему надо стремиться каждому муниципальному образованию!» — отметил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, и попросил Главу города Заречного, Олега Климанова, рассказать о подготовке пляжей к купальному сезону.
«В преддверии сезона мы каждый год проводим подготовительные работы в соответствии с требованиями. Силами нашего спасательного отряда мы обследуем и расчищаем дно, проводим анализ воды, организовываем санитарный пост, где дежурят два спасателя и медсестра», — пояснил Олег Климанов.
Образцовый порядок участники совещания увидели и внутри дворовых территорий. Старания местной власти и усилия самих жителей дают положительный результат.
Перенимать опыт зареченцев Губернатор поручил всем главам городов и районов области. Вопросам благоустройства в регионе всегда уделялось особое внимание. И неслучайно Пенза одной из первых в стране стала внедрять проект «Наш двор», который сейчас набирает всё большую популярность во многих городах страны.
«В прошлом году мы этот проект реализовывали на территории Пензенской области и провели работу очень качественно, за что получили высокую оценку со стороны федеральной власти и представителей Государственной Думы. Нас ставили в пример другим регионам», — подчеркнул Иван Белозерцев.
В 2017 году Пензенская область вошла в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». На поддержку государственных и муниципальных программ из федерального бюджета региону будет выделена субсидия в размере 272 миллионов рублей. Задача власти и контролирующих органов — грамотно и эффективно распорядиться этими средствами.
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