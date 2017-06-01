Воспитанники областных интернатов отправились на праздник в Москву

Депутаты регионального Законодательного Собрания провожают в столицу воспитанников детских домов и интернатов Неверкинского и Спасского районов. В Москве ребят ждёт увлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей: посещение зоопарка, экскурсии по музеям, театральные представления. Российский детский фонд ежегодно 1 июня проводит масштабный праздник для детей, оставшихся без попечения родителей. Ребятам из Пензенской области такой подарок сделали члены фракции «Единая Россия» регионального Законодательного Собрания, а также депутаты Государственной Думы Сергей Есяков и Иван Фирюлин.

«Фракция «Единая Россия» при Законодательном Собрании, которую возглавляет Вадим Николаевич Супиков, откликнулась на обращение представителей интернатов и собрала необходимые для поездки средства. И вот, двадцать ребят — самых активных — отправляются в Москву», — пояснил заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, Александр Ерёмкин.

«Ребята очень рады такой возможности — увидеть столицу нашей Родины! Я думаю, они получат массу ярких впечатлений», — отметила учитель коррекционной школы из Неверкинского района, Лилия Трегулова.

Всего же на празднование Дня защиты детей в столицу приедут 10 тысяч ребят из разных городов России и зарубежья.