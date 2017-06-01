ТАБЛЕТКИ НЕ ДЛЯ СПОРТА

Тренировка с фитнес-клубе была прервана внезапным появлением сотрудников в форме. Полицейским удалось пресечь канал поставки запрещенных веществ, действующий на территории региона. Препараты были изъяты полицейскими. Позже оперативники задержали организатора. Им оказался житель Московской области.

«Данный гражданин официально торговал спортивным питанием в одном из московских торговых центров. Вместе с тем он наладил каналы поставки анаболических стероидов, запрещённых в свободном обороте в ряд субъектов РФ, включая и Пензенскую область», – прокомментировал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Ситуацией очень обеспокоены в региональном Минспорте. Владельцев фитнес-центров неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за распространение запрещённых препаратов. Новички в спорте, как правило, попадаются на уловки самих тренеров, тем самым способствуя нарушению закона.

«Конечно, не надо идти к таким тренерам, которые говорят, что результата можно добиться, только с помощью таблеток или уколов. Это путь в никуда. И мы будем бороться с этим до конца», – подчеркнул Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В отношении распространителей запрещенных веществ возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.