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Музыка для детей
Сегодня в Пензе
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В день защиты детей, а также в честь первого дня лета в детском саду «Машенька» прошёл праздник музыки. Перед воспитанниками выступили их сверстники из музыкальной школы.
«Ребята из музыкальной школы пришли выступать перед воспитанниками нашего детского сада и покажут, чему они научились, а наши ребята послушают замечательные музыкальные произведения и войдёт в этот волшебный и увлекательный мир музыки»,-поделилась воспитательница детского сада «Машенька», Елена Арефьева.
Ребята из музыкальной школы исполнили детские песенки, а воспитанники детского сада «Машенька» прочитали стихотворения, посвященные лету.
Удовольствие получили не только ребята, но и все присутствующие взрослые.
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