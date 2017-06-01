Музыка для детей

В день защиты детей, а также в честь первого дня лета в детском саду «Машенька» прошёл праздник музыки. Перед воспитанниками выступили их сверстники из музыкальной школы.

«Ребята из музыкальной школы пришли выступать перед воспитанниками нашего детского сада и покажут, чему они научились, а наши ребята послушают замечательные музыкальные произведения и войдёт в этот волшебный и увлекательный мир музыки»,-поделилась воспитательница детского сада «Машенька», Елена Арефьева.

Ребята из музыкальной школы исполнили детские песенки, а воспитанники детского сада «Машенька» прочитали стихотворения, посвященные лету.

Удовольствие получили не только ребята, но и все присутствующие взрослые.