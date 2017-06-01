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Работники районного Дома культуры провели игровую программу для выпускников 4-го класса МОУ СОШ №2
Сегодня в Пензе
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Ведущие праздника предстали в образе любимых детских мульперсонажей – «фикскиков» Нолика и Симки. Программа изобиловала веселыми играми, конкурсами, танцами и музыкой. Аналогичные игровые программы прошли для учеников 4-х классов МОУ СОШ№1.
Ведущие праздника предстали в образе любимых детских мульперсонажей – «фикскиков» Нолика и Симки.
Программа изобиловала веселыми играми, конкурсами, танцами и музыкой.
Аналогичные игровые программы прошли для учеников 4-х классов МОУ СОШ№1.
Новость: Администрация Пачелмского района 01 июня 2017
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