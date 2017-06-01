Работники районного Дома культуры провели игровую программу для выпускников 4-го класса МОУ СОШ №2

2017-06-01

С 31 мая по 2 июня 2017 г. в г. Казани проходит 2-ой этап Летней Спартакиады учащихся России

2017-06-01

Пензенская команда принимает участие во Всероссийских соревнованиях

2017-06-01

С жителями обсудили проект благоустройства территрии

2017-06-01

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2017-06-01

Работа дворовых тренеров в летнее время

2017-06-01

В детском саду №123 отметили Международный день защиты детей

2017-06-01

Cотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами Центра здоровья Городской детской поликлиники приняли участие в мероприятии

2017-06-01

В ходе встречи было продолжено обсуждение организации отраслевого взаимодействия в части реализации договоренностей в вопросах сборки и поставки сельскохозяйственной техники

2017-06-01

В Центре вокальной и хоровой культуры прошёл праздник для маленьких пензенцев

2017-06-01

Назначен директор ГБУ ДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»

2017-06-01

Акция начнется одновременно во всех 4 районах города в 10 часов и будет продолжаться до 12 часов

2017-06-01

В Центре культуры и искусств прошел заключительный этап районного конкурса

2017-06-01

Ведущие праздника предстали в образе любимых детских мульперсонажей – «фикскиков» Нолика и Симки

2017-06-01

В детском саду «Машенька» прошёл праздник музыки

2017-06-01