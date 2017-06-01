Конкурс «Земля талантов» определил победителей

В Центре культуры и искусств прошел заключительный этап районного конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов-2017».

В конкурсе приняли участие более 130 человек. Отбор проводился по четырем номинациям: вокал, хореография, художественное слово, инструментальное исполнительство.

В концертном зале собрались главные болельщики юных артистов- их ровесники, руководители, родители.

Открыла данное мероприятие заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева, она отметила , что за период проведения данного конкурса с февраля месяца в нем приняло участие более 500 человек, это говорит о том, что Нижнеломовская земля богата талантливыми детьми.

Два часа красочного и разножанрового концерта пролетели на одном дыхании. Трудная задача стояла перед членами жюри. После жарких споров и подсчета результатов голосования, разница которых порой варьировалась в десятки доли баллов, были определены победители. В номинации хореография- ансамбль « Горлица» ЦКИ г. Нижний Ломов, инструментальное исполнительство- Ионов Владимир с. Верхний Ломов, художественное слово- Купряшина Кристина, воспитанница детского сада № 9 г. Нижний Ломов, номинация вокал – Чекалина Татьяна, учащаяся школы № 4 г. Нижний Ломов и ансамбль русской песни « Вирушка» с. Вирга, диплом зрительских симпатий выл вручен Колтунову Сергею, воспитаннику детского дома интернат для детей с физическими недостатками.

Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев поздравил всех с заслуженной победой: «Я хочу выразить слова благодарности вашим педагогам, которые учат и направляют вас, родителям, которые поддерживают и помогают во всех начинаниях. Пожелать вам старания, трудолюбия, новых побед, никогда не останавливаться на достигнутом. Ставьте перед собой цель и смело идите к ней. У вас все получится, я в вас верю.».

Всем победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты. Победители выступят на главной сцене города 12 июня 2017 года.