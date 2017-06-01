В субботу, 3 июня, стартует очередная общегородская акция по сбору вещей бывших в употреблении для жителей города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция начнется одновременно во всех 4 районах города в 10 часов и будет продолжаться до 12 часов.

Учреждениями социального обслуживания определены места, где будут располагаться пункты приема вещей. Это густонаселенные спальные районы города.

Объявления о проведении акции и местах расположения пунктов приема уже размещены на прилегающей территории

Вещи принимаются в чистом опрятном виде, пригодные для дальнейшего использования. Особенно необходимы детская одежда, обувь и канцелярские принадлежности.

Цель акции: оказать помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся семьям в подготовке детей к школе.

Сбор вещей будет проводиться по следующим адресам:

Железнодорожный район:

ул. Антонова, д. 9а (площадка спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба»)

Ленинский район:

ул. Кулакова, д.1 (во дворе дома)

Октябрьский район:

пр. Строителей, д. 40 (рядом с магазином «Спар»);

1-й Онежский проезд, д. 4 (рядом с ТЦ «Онежский»)

Первомайский район:

ул. Калинина, д. 115 (рядом с Дворцом водного спорта)