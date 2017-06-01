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В субботу, 3 июня, стартует очередная общегородская акция по сбору вещей
Сегодня в Пензе
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В субботу, 3 июня, стартует очередная общегородская акция по сбору вещей бывших в употреблении для жителей города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция начнется одновременно во всех 4 районах города в 10 часов и будет продолжаться до 12 часов. Учреждениями социального обслуживания определены места, где будут располагаться пункты приема вещей. Это густонаселенные спальные районы города. Объявления о проведении акции и местах расположения пунктов приема уже размещены на прилегающей территории Вещи принимаются в чистом опрятном виде, пригодные для дальнейшего использования. Особенно необходимы детская одежда, обувь и канцелярские принадлежности. Цель акции: оказать помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся семьям в подготовке детей к школе. Сбор вещей будет проводиться по следующим адресам: Железнодорожный район: ул. Антонова, д. 9а (площадка спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба») Ленинский район: ул. Кулакова, д.1 (во дворе дома) Октябрьский район: пр. Строителей, д. 40 (рядом с магазином «Спар»); 1-й Онежский проезд, д. 4 (рядом с ТЦ «Онежский») Первомайский район: ул. Калинина, д. 115 (рядом с Дворцом водного спорта)
В субботу, 3 июня, стартует очередная общегородская акция по сбору вещей бывших в употреблении для жителей города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция начнется одновременно во всех 4 районах города в 10 часов и будет продолжаться до 12 часов.
Учреждениями социального обслуживания определены места, где будут располагаться пункты приема вещей. Это густонаселенные спальные районы города.
Объявления о проведении акции и местах расположения пунктов приема уже размещены на прилегающей территории
Вещи принимаются в чистом опрятном виде, пригодные для дальнейшего использования. Особенно необходимы детская одежда, обувь и канцелярские принадлежности.
Цель акции: оказать помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся семьям в подготовке детей к школе.
Сбор вещей будет проводиться по следующим адресам:
Железнодорожный район:
ул. Антонова, д. 9а (площадка спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба»)
Ленинский район:
ул. Кулакова, д.1 (во дворе дома)
Октябрьский район:
пр. Строителей, д. 40 (рядом с магазином «Спар»);
1-й Онежский проезд, д. 4 (рядом с ТЦ «Онежский»)
Первомайский район:
ул. Калинина, д. 115 (рядом с Дворцом водного спорта)
Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017
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