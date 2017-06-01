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Александр Елатонцев - директор ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»
Сегодня в Пензе
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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский назначил Александра Елатонцева директором ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». Напоминаем, что ранее правительство Пензенской области постановило создать государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». В соответствие с этим постановлением полномочия учредителя ГБУ ДО «ОДЮСАШ» осуществляет министерство физической культуры и спорта Пензенской области.
Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский назначил Александра Елатонцева директором ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».
Напоминаем, что ранее правительство Пензенской области постановило создать государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». В соответствие с этим постановлением полномочия учредителя ГБУ ДО «ОДЮСАШ» осуществляет министерство физической культуры и спорта Пензенской области.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 01 июня 2017
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