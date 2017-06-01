|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
С Днём защиты детей!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
На сцене Центра вокальной и хоровой культуры — главные герои дня! Воспитанники творческих коллективов Пензы подготовили концертную программу, посвящённую Дню защиты детей.
«Здесь собрались одни из самых лучших творческих коллективов Пензы — хореографических и вокальных. И в этот день они встретились, чтобы подарить праздник себе, своим педагогам и родителям», — отметила организатор праздника, Регина Сушкова.
Традиционный детский праздник должен был пройти на Фонтанной площади, но из-за дождя действо перенесли сюда, что никак не отразилось на весёлом настроении ребят.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru