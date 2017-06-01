С Днём защиты детей!

На сцене Центра вокальной и хоровой культуры — главные герои дня! Воспитанники творческих коллективов Пензы подготовили концертную программу, посвящённую Дню защиты детей.

«Здесь собрались одни из самых лучших творческих коллективов Пензы — хореографических и вокальных. И в этот день они встретились, чтобы подарить праздник себе, своим педагогам и родителям», — отметила организатор праздника, Регина Сушкова.

Традиционный детский праздник должен был пройти на Фонтанной площади, но из-за дождя действо перенесли сюда, что никак не отразилось на весёлом настроении ребят.