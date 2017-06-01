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Денис Мантуров провел встречу с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком
Сегодня в Пензе
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Состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком. Стороны обсудили динамику двустороннего промышленного сотрудничества, уделив особое внимание, в частности, вопросам промышленной кооперации по обеспечению взаимного доступа на рынки сельхозмашиностроения. В ходе встречи было продолжено обсуждение организации отраслевого взаимодействия в части реализации договоренностей в вопросах сборки и поставки сельскохозяйственной техники, автомобилестроения, а также развития производства компонентов.
Состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком.
Стороны обсудили динамику двустороннего промышленного сотрудничества, уделив особое внимание, в частности, вопросам промышленной кооперации по обеспечению взаимного доступа на рынки сельхозмашиностроения.
В ходе встречи было продолжено обсуждение организации отраслевого взаимодействия в части реализации договоренностей в вопросах сборки и поставки сельскохозяйственной техники, автомобилестроения, а также развития производства компонентов.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 01 июня 2017
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