Денис Мантуров провел встречу с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком

Состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком. Стороны обсудили динамику двустороннего промышленного сотрудничества, уделив особое внимание, в частности, вопросам промышленной кооперации по обеспечению взаимного доступа на рынки сельхозмашиностроения. В ходе встречи было продолжено обсуждение организации отраслевого взаимодействия в части реализации договоренностей в вопросах сборки и поставки сельскохозяйственной техники, автомобилестроения, а также развития производства компонентов. Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 01 июня 2017