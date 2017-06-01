«Площадки здоровья» работали в Международный день детей

Cотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами Центра здоровья Городской детской поликлиники приняли участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню детей.

В Молодежном центре "Юность» были организованы две медицинские площадки: "Интересное о здоровом образе жизни" и "Оцени свое здоровье".

Викторина, содержащая ребусы, загадки, пословицы и поговорки по здоровому образу жизни, позволила в доступной и веселой форме рассказать детям о привычках, которые необходимо формировать с раннего возраста, чтобы быть здоровым в будущем.

На площадке Центра здоровья ребята с помощью специального устройства – динамометра состязались у кого больше мышечной силы в руках. Также, используя пульсоксиметры, определяющие насыщенность крови кислородом, маленькие пациенты узнали, достаточно ли они бывают на свежем воздухе. Измерения роста и веса детей показали, насколько их уровень физического развития соответствует необходимым параметрам.

По итогам организованного мероприятия около 100 детей, в возрасте от 7 до 11 лет приняли участие в профилактической акции. Медицинскими работниками дополнительно были проведены беседы о здоровом образе жизни, а также даны рекомендации родителям обратиться с детьми в детские Центры здоровья для более глубокого обследования.