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«Площадки здоровья» работали в Международный день детей
Сегодня в Пензе
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Cотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами Центра здоровья Городской детской поликлиники приняли участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню детей. В Молодежном центре "Юность» были организованы две медицинские площадки: "Интересное о здоровом образе жизни" и "Оцени свое здоровье". Викторина, содержащая ребусы, загадки, пословицы и поговорки по здоровому образу жизни, позволила в доступной и веселой форме рассказать детям о привычках, которые необходимо формировать с раннего возраста, чтобы быть здоровым в будущем. На площадке Центра здоровья ребята с помощью специального устройства – динамометра состязались у кого больше мышечной силы в руках. Также, используя пульсоксиметры, определяющие насыщенность крови кислородом, маленькие пациенты узнали, достаточно ли они бывают на свежем воздухе. Измерения роста и веса детей показали, насколько их уровень физического развития соответствует необходимым параметрам. По итогам организованного мероприятия около 100 детей, в возрасте от 7 до 11 лет приняли участие в профилактической акции. Медицинскими работниками дополнительно были проведены беседы о здоровом образе жизни, а также даны рекомендации родителям обратиться с детьми в детские Центры здоровья для более глубокого обследования.
Cотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами Центра здоровья Городской детской поликлиники приняли участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню детей.
В Молодежном центре "Юность» были организованы две медицинские площадки: "Интересное о здоровом образе жизни" и "Оцени свое здоровье".
Викторина, содержащая ребусы, загадки, пословицы и поговорки по здоровому образу жизни, позволила в доступной и веселой форме рассказать детям о привычках, которые необходимо формировать с раннего возраста, чтобы быть здоровым в будущем.
На площадке Центра здоровья ребята с помощью специального устройства – динамометра состязались у кого больше мышечной силы в руках. Также, используя пульсоксиметры, определяющие насыщенность крови кислородом, маленькие пациенты узнали, достаточно ли они бывают на свежем воздухе. Измерения роста и веса детей показали, насколько их уровень физического развития соответствует необходимым параметрам.
По итогам организованного мероприятия около 100 детей, в возрасте от 7 до 11 лет приняли участие в профилактической акции. Медицинскими работниками дополнительно были проведены беседы о здоровом образе жизни, а также даны рекомендации родителям обратиться с детьми в детские Центры здоровья для более глубокого обследования.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 01 июня 2017
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