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Праздник детства
Сегодня в Пензе
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День защиты детей ребятишкам из детского сада № 123 города Пензы запомнится надолго. Для малышей на свежем воздухе устроили танцы, а задавал ритм не кто иной, как популярный персонаж из «Трансформеров» – Бамблби. По счастливым лицам мальчишек и девчонок было видно, что дошколята в находятся полном восторге.
Поздравить подопечных детского сада №123 с Днем защиты детей пришёл и Депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин: «Я хотел бы вам пожелать, в первую очередь, здоровья, чтобы вы любили своих родителей, слушались их и готовились к школе. Мы на каждого из вас рассчитываем, мы надеемся, что вы будете хорошо учиться, когда пойдете в школу, и станете хорошими и надежными помощниками, не только папе, маме, своей семье, но и своему городу, области, стране».
Народный избранник выразил надежду, что ребята сохранят в своём сердце ту любовь и заботу, которую они получают в детском саду, и когда вырастут, также будут воспитывать и своих детей.
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