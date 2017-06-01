В рамках общероссийского проекта «Детский спорт» в Пензе на пришкольных и дворовых спортивных площадках организуется работа дворовых тренеров. В их задачу входит: организация досуга детей и подростков по месту жительства; подготовка дворовых команд по футболу, мини-футболу, уличному баскетболу, хоккею к участию в городских турнирах.

Дворовые тренеры работают на площадках три раза в неделю по три часа (в вечернее время), согласно расписанию в летний период с июня по август. Занятия проводятся на бесплатной основе и доступны для всех желающих детей и подростков.

Для организации работы спортивных площадок в летний период ежегодно закупается спортивный инвентарь – мячи, теннисные ракетки, обручи, волейбольные сетки и т.п.

Оплата труда дворовых тренеров осуществляется за счет средств бюджета города Пензы исходя из утвержденного объема финансирования, предусмотренного на эти цели.

Кандидатуры для работы дворовыми тренерами отбираются из числа учителей физической культуры, студентов, активной молодежи, положительно зарекомендовавших себя по итогам работы в предыдущие периоды реализации проекта «Детский спорт», а также из состава добровольцев.

Реализация проекта «Детский спорт» позволяет эффективно организовать активный досуг детей и подростков и популяризировать занятия физической культурой и спортом среди подрастающего поколения.