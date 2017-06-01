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В областном минсельхозе состоялось торжественное вручение сертификатов участникам мероприятий по улучшению жилищных условий
Сегодня в Пензе
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В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий В областном минсельхозе состоялось торжественное вручение сертификатов участникам мероприятий по улучшению жилищных условий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» . Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил и вручил сертификаты 49 сельским семьям. «Мы сегодня вручаем сертификаты 49 жителям Пензенской области, в основном, это работники аграрной отрасли, и это, безусловно, радует, так как мы видим, что отрасль развивается, в ней работают молодые и целеустремленные люди», - отметил глава регионального аграрного ведомства. Министр подчеркнул, что правительство Пензенской области и Губернатор активно поддерживают реализацию мероприятий программы по устойчивому развитию сельских территорий. «В этом году в рамках программного мероприятия на счета районов области перечислено порядка 43 млн рублей средств консолидированного бюджета. Средняя выплата на улучшение жилищных условий составит около 800 тыс. рублей. Я рад, что такая программа в области есть, программа рабочая, успешно себя зарекомендовала», - отметил Андрей Бурлаков. Министр пожелал всем участникам приобрести, построить хороший дом, жить в нем и работать на благо Пензенской области. Планируется, что в 2017 году за счет средств государственной поддержки и собственных средств участников ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» будет введено 3,1 тыс. кв. м жилья. За период 2014-2017 годы участниками программы признаны 264 сельских семьи, в том числе 189 молодых семей. Общий объем средств финансирования государственной поддержки составил 198,4 млн рублей. За период 2014-2016 годы ввод жилья составил 15,5 тыс. кв. м.
В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий
В областном минсельхозе состоялось торжественное вручение сертификатов участникам мероприятий по улучшению жилищных условий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» .
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил и вручил сертификаты 49 сельским семьям. «Мы сегодня вручаем сертификаты 49 жителям Пензенской области, в основном, это работники аграрной отрасли, и это, безусловно, радует, так как мы видим, что отрасль развивается, в ней работают молодые и целеустремленные люди», - отметил глава регионального аграрного ведомства.
Министр подчеркнул, что правительство Пензенской области и Губернатор активно поддерживают реализацию мероприятий программы по устойчивому развитию сельских территорий. «В этом году в рамках программного мероприятия на счета районов области перечислено порядка 43 млн рублей средств консолидированного бюджета. Средняя выплата на улучшение жилищных условий составит около 800 тыс. рублей. Я рад, что такая программа в области есть, программа рабочая, успешно себя зарекомендовала», - отметил Андрей Бурлаков. Министр пожелал всем участникам приобрести, построить хороший дом, жить в нем и работать на благо Пензенской области.
Планируется, что в 2017 году за счет средств государственной поддержки и собственных средств участников ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» будет введено 3,1 тыс. кв. м жилья. За период 2014-2017 годы участниками программы признаны 264 сельских семьи, в том числе 189 молодых семей. Общий объем средств финансирования государственной поддержки составил 198,4 млн рублей. За период 2014-2016 годы ввод жилья составил 15,5 тыс. кв. м.
Новость: Правительство Пензенской области 01 июня 2017
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