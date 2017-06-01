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Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел встречу с жителями многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Ушакова
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Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел встречу с жителями многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Ушакова в поселке «Монтажный» по вопросу обсуждения программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, председатель Совета общественности поселка «Монтажный» Валентина Прошкина, помощник депутата Пензенской городской Думы и представитель управляющей компании. В ходе встречи представителями органов власти совместно с собственниками жилых помещений разработан дизайн-проект благоустройства внутридворовой территории дома. Жители высказали ряд проблемных вопросов, касающихся неудовлетворительной работы управляющей компании: требуется ремонт кровли дома, инженерных внутридомовых сетей, отсутствует наружное освещение придомовой территории. Администрацией района взято на контроль решение данных вопросов управляющей компанией.
Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел встречу с жителями многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Ушакова в поселке «Монтажный» по вопросу обсуждения программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, председатель Совета общественности поселка «Монтажный» Валентина Прошкина, помощник депутата Пензенской городской Думы и представитель управляющей компании.
В ходе встречи представителями органов власти совместно с собственниками жилых помещений разработан дизайн-проект благоустройства внутридворовой территории дома.
Жители высказали ряд проблемных вопросов, касающихся неудовлетворительной работы управляющей компании: требуется ремонт кровли дома, инженерных внутридомовых сетей, отсутствует наружное освещение придомовой территории.
Администрацией района взято на контроль решение данных вопросов управляющей компанией.
Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017
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