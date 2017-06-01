Четверо школьников: Егор Евсеев, Артем Пивненко и Виктория Завьялова, учащиеся школы № 43, и Полина Стрельникова, ученица школы № 18 г. Пензы, - победители областного этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2017», с 1 по 8 июня в Ульяновске принимают участие в финальных состязаниях Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2017».

Юным инспекторам предстоит пройти ряд сложных испытаний: показать свои знания правил дорожного движения, навыки фигурного вождения велосипеда и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. На одном из этапов участники без ошибок должны проехать по автогородку, а также подготовить сценическое выступление для творческого конкурса. Программа «Безопасного колеса» включает пять стаций в командном зачете и творческий конкурс команд «Вместе — за безопасность дорожного движения».

По итогам соревнований победители будут представлять Российскую Федерацию на Европейском образовательном конкурсе по безопасности дорожного движения.

Пензенскую команду сопровождают майор полиции Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев, педагог дополнительного образования детского центра «Спутник» г. Пензы Любовь Седова.

В рамках конкурса, 2 июня 2017 года, пройдет Всероссийское совещание с участием заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Вениамина Каганова и руководства ГУОБДД МВД России. От Пензенской области в совещании примет участие начальник Управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Мельникова Елена Юрьевна.

Конкурс проводится под патронажем Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации.