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Школьница из Пензы выступает на 2-м этапе Летней Спартакиады учащихся России
Сегодня в Пензе
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С 31 мая по 2 июня 2017 г. в г. Казани проходит 2-ой этап Летней Спартакиады учащихся России (Приволжский федеральный округ). Алина Черепанова, учащаяся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы заняла 2 место в толкании ядра среди девушек 2000-2001 гг.р. с результатом 12 м 14 см, уступив представительнице республики Татарстан. По итогам выступления во всех федеральных округах, у Алины есть шанс попасть в финальный этап Летней спартакиады учащихся России
С 31 мая по 2 июня 2017 г. в г. Казани проходит 2-ой этап Летней Спартакиады учащихся России (Приволжский федеральный округ).
Алина Черепанова, учащаяся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы заняла 2 место в толкании ядра среди девушек 2000-2001 гг.р. с результатом 12 м 14 см, уступив представительнице республики Татарстан.
По итогам выступления во всех федеральных округах, у Алины есть шанс попасть в финальный этап Летней спартакиады учащихся России
Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017
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