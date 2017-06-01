Школьница из Пензы выступает на 2-м этапе Летней Спартакиады учащихся России

С 31 мая по 2 июня 2017 г. в г. Казани проходит 2-ой этап Летней Спартакиады учащихся России (Приволжский федеральный округ). Алина Черепанова, учащаяся МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы заняла 2 место в толкании ядра среди девушек 2000-2001 гг.р. с результатом 12 м 14 см, уступив представительнице республики Татарстан. По итогам выступления во всех федеральных округах, у Алины есть шанс попасть в финальный этап Летней спартакиады учащихся России

Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017