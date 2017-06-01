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 Пятница, 02 июня 2017
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Губернатор области Иван Белозерцев и исполнительный директор АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев заключили соглашение о сотрудничестве
Сегодня в Пензе
 

Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума в четверг, 1 июня 2017 года.

В рамках установленных договоренностей агентство окажет пензенскому региону помощь в привлечении частных инвестиций на реализацию важных социальных проектов.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества. Одно из них – обеспечение пензенцев качественной и доступной медицинской помощью.

Илья Ковалев выразил заинтересованность в совместной работе по обновлению автопарка машин скорой медицинской помощи. В рамках проекта агентства «Новая скорая и неотложная помощь» за счет внебюджетных средств в период с 2014 по 2016 год в регионах РФ закуплено более 400 автомобилей.

Глава областной исполнительной власти подтвердил своевременность и социальную значимость данной работы.

«Зачастую от того, насколько быстро неотложка доберется до пациента, зависит жизнь человека. В 2016 году за счет средств бюджета при поддержке федерального центра мы смогли существенно обновить парк машин медслужбы – на 48 единиц. Еще 50 автомобилей планируется получить до конца года», – сообщил Иван Белозерцев.

Илья Ковалев рассказал губернатору о другом направлении деятельности в сфере медицины – централизованной  закупке оборудования и расходных материалов для лечебных учреждений.

«Мы объединяем несколько позиций в один лот, за счет чего снижается стоимость. Кроме того, ведем работу без лишних посредников напрямую с поставщиками», – сказал исполнительный директор АИСС.

В настоящее время проект действует  в семи регионах.

«Надо проанализировать опыт работы по проведению подобных закупок. Для нас важно минимизировать затраты и обеспечить лечебные учреждения качественными материалами», – сказал глава субъекта федерации.

Иван Белозерцев предложил также ряд других мероприятий для совместной реализации.

«В настоящее время мы рассматриваем различные варианты по переоснащению автотранпортного парка и переводу его на газомоторное топливо, поэтому в числе основных сфер для привлечения частных инвестиций видим и оказание транспортных услуг», – обозначил приоритеты он.

Также регион заинтересован в проекте «Футбольная Россия», который предусматривает строительство круглогодичных футбольных комплексов при образовательных учреждениях и нескольких других успешных практиках агентства.

В завершение встречи губернатор пригласил Илью Ковалева посетить Пензенскую область, чтобы детальнее изучить потенциал региона.

АИСС создано в 2015 году для содействия реализации положений «майских» указов Владимира Путина. Основными задачами Агентства являются разработка проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования в региональную социальную сферу на принципах государственно-частного партнерства и импортозамещения в социальной сфере.

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