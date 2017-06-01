Экспозиция Пензенской области появится на территории этнографического парка-музея «ЭТНОМИР»

Рабочая встреча губернатора и генерального директора ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Татьяной Григорьевой состоялась в ходе ПМЭФ.

«ЭТНОМИР» – самый большой этнографический парк России, расположенный в деревне Петрово Калужской области. Сегодня это современный культурно-образовательный центр, в котором действуют этноотели и этнодворы, галереи национальных жилищ, уникальные музеи и другие объекты.

В соответствии с договоренностями отдельная экспозиция на территории центра будет посвящена Пензенской области. Регион презентует потенциал в экономической, природно-ресурсной, культурной, туристской, научной, промышленной, исторической, этнографической сферах.

Иван Белозерцев отметил, что участие в проекте способствует развитию туристического кластера региона.

«Мы гордимся не только историей Сурского края, именами знаменитых земляков, но и достижениями современников – благодаря труду и целеустремленности наших жителей Пензенская область занимает лидирующие позиции во многих сферах», – отметил глава субъекта федерации.

«У нас есть, что показать, и мы придаем особое значение работе по укреплению положительного имиджа региона», – добавил он.

В завершение встречи губернатор выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество правительства области с парком-музеем и пригласил Татьяну Григорьеву посетить знаковые места Пензенской области.