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Экспозиция Пензенской области появится на территории этнографического парка-музея «ЭТНОМИР»
Сегодня в Пензе
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Рабочая встреча губернатора и генерального директора ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Татьяной Григорьевой состоялась в ходе ПМЭФ. «ЭТНОМИР» – самый большой этнографический парк России, расположенный в деревне Петрово Калужской области. Сегодня это современный культурно-образовательный центр, в котором действуют этноотели и этнодворы, галереи национальных жилищ, уникальные музеи и другие объекты. В соответствии с договоренностями отдельная экспозиция на территории центра будет посвящена Пензенской области. Регион презентует потенциал в экономической, природно-ресурсной, культурной, туристской, научной, промышленной, исторической, этнографической сферах. Иван Белозерцев отметил, что участие в проекте способствует развитию туристического кластера региона. «Мы гордимся не только историей Сурского края, именами знаменитых земляков, но и достижениями современников – благодаря труду и целеустремленности наших жителей Пензенская область занимает лидирующие позиции во многих сферах», – отметил глава субъекта федерации. «У нас есть, что показать, и мы придаем особое значение работе по укреплению положительного имиджа региона», – добавил он. В завершение встречи губернатор выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество правительства области с парком-музеем и пригласил Татьяну Григорьеву посетить знаковые места Пензенской области.
Рабочая встреча губернатора и генерального директора ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Татьяной Григорьевой состоялась в ходе ПМЭФ.
«ЭТНОМИР» – самый большой этнографический парк России, расположенный в деревне Петрово Калужской области. Сегодня это современный культурно-образовательный центр, в котором действуют этноотели и этнодворы, галереи национальных жилищ, уникальные музеи и другие объекты.
В соответствии с договоренностями отдельная экспозиция на территории центра будет посвящена Пензенской области. Регион презентует потенциал в экономической, природно-ресурсной, культурной, туристской, научной, промышленной, исторической, этнографической сферах.
Иван Белозерцев отметил, что участие в проекте способствует развитию туристического кластера региона.
«Мы гордимся не только историей Сурского края, именами знаменитых земляков, но и достижениями современников – благодаря труду и целеустремленности наших жителей Пензенская область занимает лидирующие позиции во многих сферах», – отметил глава субъекта федерации.
«У нас есть, что показать, и мы придаем особое значение работе по укреплению положительного имиджа региона», – добавил он.
В завершение встречи губернатор выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество правительства области с парком-музеем и пригласил Татьяну Григорьеву посетить знаковые места Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 01 июня 2017
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