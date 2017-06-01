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Занятие с родителями и детьми по тематике «Безопасное лето»
Сегодня в Пензе
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Ссотрудники поисково-спасательной службы центра на базе МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района провели занятие с родителями и детьми по тематике «Безопасное лето». В ходе занятия рассмотрены правила безопасного поведения около водоемов, в лесу, а также правила оказания первой помощи при утоплении, перегревании, укусах змей и травмах.
Ссотрудники поисково-спасательной службы центра на базе МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района провели занятие с родителями и детьми по тематике «Безопасное лето».
В ходе занятия рассмотрены правила безопасного поведения около водоемов, в лесу, а также правила оказания первой помощи при утоплении, перегревании, укусах змей и травмах.
Новость: Мария Сайганова 01 июня 2017
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