С опережением календарного графика ведется работа по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Н. Ломов – Пачелма – Башмаково». Уже завершены работы по устройству выравнивающего слоя и слоя усиления дорожного покрытия асфальтобетонной смесью. Закончен ремонт заездных карманов и двух водопропускных труб. В настоящее время ведутся работы по устройству обочин и ремонту одной водопропускной трубы. В середине июня данная дорога будет сдана в эксплуатацию согласно контракту.

Новость: Мария Сайганова 01 июня 2017