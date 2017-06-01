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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 02 июня 2017
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Завершается ремонт автодороги «Н. Ломов – Пачелма – Башмаково»
Сегодня в Пензе
 

С опережением календарного графика ведется работа по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Н. Ломов – Пачелма – Башмаково».

Уже завершены работы по устройству выравнивающего слоя и слоя усиления дорожного покрытия асфальтобетонной смесью. Закончен ремонт заездных карманов и двух водопропускных труб. В настоящее время ведутся работы по устройству обочин и ремонту одной водопропускной трубы. В середине июня данная дорога будет сдана в эксплуатацию согласно контракту. 

Новость: Мария Сайганова 01 июня 2017
2017-06-01
«Имя для бизона»
 Приглашаем всех принять участие в этом конкурсе
 
2017-06-01
Первое лето в новом доме проведет белый мишка
 Вот и минуло полгода с того момента как наш белый медведь обрёл новое, прекрасное жильё, новые апартаменты
 
2017-06-01
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел заседание Рыбохозяйственного совета при правительстве Пензенской области
 На заседании Рыбохозяйственного совета обсудили актуальные вопросы поддержки отрасли рыбоводства на территории Пензенской области
 
2017-06-01
Житель Пензенской области а своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы экстремистского характера
 Постановлением Каменского районного суда Пензенской области 12 мая 2017 Городиский И.М. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП России
 
2017-06-01
Представлено 20 работ на открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство»
 Состоялось заседание конкурсной комиссии
 
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Виктор Кувайцев оценил состояние участка дороги, ведущей в оздоровительные лагеря «Белка» и «Заря»
 Глава администрации поручил к 4 июня закончить работы, так как в этот день будет заезд детей в лагерь
 
2017-06-01
Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ведущего эксперта Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района Пензенской области Акайшева А.В.
 Приговор вступил в законную силу
 
2017-06-01
В День защиты детей глава администрации города Виктор Кувайцев посетил школу №30
 Градоначальник поблагодарил юного архитектора за интересный проект и пообещал подарить велосипед
 
2017-06-01
В Законодательном собрании Пензенской области обсудили информационную безопасность сети Интернет для детей
 Андрей Кулинцев принял участие в «круглом столе» по вопросам информационной безопасности
 
2017-06-01
Правый берег набережной реки Суры очистили от мусора
 Администрацией Железнодорожного района города Пензы организована экологическая акция «Чистый берег»
 
2017-06-01
«Добровольцы – детям»
 В День защиты детей в Пензе состоялась акция
 
2017-06-01
Кассационная инстанция подтвердила законность Решения и Предписания Пензенского УФАС России в отношении АО "ГЦКиУЭР" и УК
 Пензенская УФАС России
 
2017-06-01
В администрации Железнодорожного района прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 В Железнодорожном районе встали на защиту прав несовершеннолетних
 
2017-06-01
В здании Правительства Пензенской области состоялась рабочая встреча с представителями перевозчиков такси и диспетчерских служб региона
 В Правительстве состоялось очередное совещание по вопросам осуществления перевозок легковым такси
 
2017-06-01
Сотрудники Нижнеломовского межрайонного следственного отдела встретились с воспитанниками Спасского детского дома
 В Международный день защиты детей
 

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