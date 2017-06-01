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Завершается ремонт автодороги «Н. Ломов – Пачелма – Башмаково»
Сегодня в Пензе
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С опережением календарного графика ведется работа по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Н. Ломов – Пачелма – Башмаково». Уже завершены работы по устройству выравнивающего слоя и слоя усиления дорожного покрытия асфальтобетонной смесью. Закончен ремонт заездных карманов и двух водопропускных труб. В настоящее время ведутся работы по устройству обочин и ремонту одной водопропускной трубы. В середине июня данная дорога будет сдана в эксплуатацию согласно контракту.
С опережением календарного графика ведется работа по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Н. Ломов – Пачелма – Башмаково».
Уже завершены работы по устройству выравнивающего слоя и слоя усиления дорожного покрытия асфальтобетонной смесью. Закончен ремонт заездных карманов и двух водопропускных труб. В настоящее время ведутся работы по устройству обочин и ремонту одной водопропускной трубы. В середине июня данная дорога будет сдана в эксплуатацию согласно контракту.
Новость: Мария Сайганова 01 июня 2017
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