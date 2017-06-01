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Завершилось командное первенство Пензенской области по каратэ
Сегодня в Пензе
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В Пензе прошло командное первенство Пензенской области по каратэ среди мальчиков и девочек 10 – 11 лет и юношей и девушек 12 – 13 лет. Спортсмены представляли спортивные организации: детско-юношеская спортивная школа городов Пензы и Заречного, спортивные клубы «Восход», «Тайфун», «Искра», центр развития творчества детей и юношества. Всего в Соревнованиях приняли участие более 120 человек.
В Пензе прошло командное первенство Пензенской области по каратэ среди мальчиков и девочек 10 – 11 лет и юношей и девушек 12 – 13 лет.
Спортсмены представляли спортивные организации: детско-юношеская спортивная школа городов Пензы и Заречного, спортивные клубы «Восход», «Тайфун», «Искра», центр развития творчества детей и юношества.
Всего в Соревнованиях приняли участие более 120 человек.
Новость: Мария Сайганова 01 июня 2017
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