Завершилось командное первенство Пензенской области по каратэ

В Пензе прошло командное первенство Пензенской области по каратэ среди мальчиков и девочек 10 – 11 лет и юношей и девушек 12 – 13 лет.

Спортсмены представляли спортивные организации: детско-юношеская спортивная школа городов Пензы и Заречного, спортивные клубы «Восход», «Тайфун», «Искра», центр развития творчества детей и юношества.

Всего в Соревнованиях приняли участие более 120 человек.