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Сотрудники Нижнеломовского межрайонного следственного отдела встретились с воспитанниками Спасского детского дома
Сегодня в Пензе
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В Международный день защиты детей руководитель Нижнеломовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области Сергей Вячеславович Попов и его заместитель Журавлев Александр Викторович посетили воспитанников Спасского детского дома и поздравил их с окончанием учебного года и Днем защиты детей. На протяжении нескольких лет сотрудники следственного управления, взяв шефство над воспитанниками данного учреждения, посещают ребят в праздничные даты и в ходе профилактических мероприятий, направленных на защиту детей от преступных посягательств. Такие визиты уже стали традицией. В этот раз юным друзьям сотрудники следственного отдела подарили спортивный инвентарь, который так необходим в период летних каникул, а также канцелярские принадлежности необходимые для творчества. Ребята искренне обрадовались приезду гостей и подаркам, а руководство детского дома поблагодарили представителей следственного управления за многолетнюю поддержку и участие в жизни воспитанников учреждения.
В Международный день защиты детей руководитель Нижнеломовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области Сергей Вячеславович Попов и его заместитель Журавлев Александр Викторович посетили воспитанников Спасского детского дома и поздравил их с окончанием учебного года и Днем защиты детей.
На протяжении нескольких лет сотрудники следственного управления, взяв шефство над воспитанниками данного учреждения, посещают ребят в праздничные даты и в ходе профилактических мероприятий, направленных на защиту детей от преступных посягательств. Такие визиты уже стали традицией.
В этот раз юным друзьям сотрудники следственного отдела подарили спортивный инвентарь, который так необходим в период летних каникул, а также канцелярские принадлежности необходимые для творчества.
Ребята искренне обрадовались приезду гостей и подаркам, а руководство детского дома поблагодарили представителей следственного управления за многолетнюю поддержку и участие в жизни воспитанников учреждения.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 01 июня 2017
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