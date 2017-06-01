Сотрудники Нижнеломовского межрайонного следственного отдела встретились с воспитанниками Спасского детского дома

В Международный день защиты детей руководитель Нижнеломовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области Сергей Вячеславович Попов и его заместитель Журавлев Александр Викторович посетили воспитанников Спасского детского дома и поздравил их с окончанием учебного года и Днем защиты детей.

На протяжении нескольких лет сотрудники следственного управления, взяв шефство над воспитанниками данного учреждения, посещают ребят в праздничные даты и в ходе профилактических мероприятий, направленных на защиту детей от преступных посягательств. Такие визиты уже стали традицией.

В этот раз юным друзьям сотрудники следственного отдела подарили спортивный инвентарь, который так необходим в период летних каникул, а также канцелярские принадлежности необходимые для творчества.

Ребята искренне обрадовались приезду гостей и подаркам, а руководство детского дома поблагодарили представителей следственного управления за многолетнюю поддержку и участие в жизни воспитанников учреждения.