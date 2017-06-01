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В здании Правительства Пензенской области состоялась рабочая встреча с представителями перевозчиков такси и диспетчерских служб региона
Сегодня в Пензе
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В здании Правительства Пензенской области состоялась рабочая встреча с представителями перевозчиков такси и диспетчерских служб региона. Совещание прошло под председательством Зампреда Правительства области Валерия Беспалова, с участием Министра промышленности Михаила Торгашина, Замминистра промышленности – начальника Управления транспортного обслуживания Алексея Антипова, представителей правоохранительных органов, диспетчерских служб и перевозчиков легкового такси Пензенской области. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы осуществления добросовестной конкуренции представителями бизнес-сообщества легкового такси, особое внимание уделено проблеме нелегальных перевозок. По итогам совещания между региональным Минпромом, диспетчерскими службами, перевозчиками и представителями правоохранительных органов достигнута договоренность о выработке комплекса мер по борьбе с нелегалами.
В здании Правительства Пензенской области состоялась рабочая встреча с представителями перевозчиков такси и диспетчерских служб региона.
Совещание прошло под председательством Зампреда Правительства области Валерия Беспалова, с участием Министра промышленности Михаила Торгашина, Замминистра промышленности – начальника Управления транспортного обслуживания Алексея Антипова, представителей правоохранительных органов, диспетчерских служб и перевозчиков легкового такси Пензенской области.
В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы осуществления добросовестной конкуренции представителями бизнес-сообщества легкового такси, особое внимание уделено проблеме нелегальных перевозок.
По итогам совещания между региональным Минпромом, диспетчерскими службами, перевозчиками и представителями правоохранительных органов достигнута договоренность о выработке комплекса мер по борьбе с нелегалами.
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 01 июня 2017
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