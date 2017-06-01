В администрации Железнодорожного района прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В администрации Железнодорожного района города Пензы под председательством заместителя главы администрации Надежды Корязовой прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании было рассмотрено 11 административных дел в отношении несовершеннолетних и законных представителей, не исполняющих родительские обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей.

На лиц, совершивших правонарушения, были наложены административные взыскания. Проведены профилактические беседы.

Всем субъектам системы профилактики даны рекомендации о продолжении профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их родителей.