|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В администрации Железнодорожного района прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сегодня в Пензе
|
В администрации Железнодорожного района города Пензы под председательством заместителя главы администрации Надежды Корязовой прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседании было рассмотрено 11 административных дел в отношении несовершеннолетних и законных представителей, не исполняющих родительские обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. На лиц, совершивших правонарушения, были наложены административные взыскания. Проведены профилактические беседы. Всем субъектам системы профилактики даны рекомендации о продолжении профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их родителей.
В администрации Железнодорожного района города Пензы под председательством заместителя главы администрации Надежды Корязовой прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На заседании было рассмотрено 11 административных дел в отношении несовершеннолетних и законных представителей, не исполняющих родительские обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей.
На лиц, совершивших правонарушения, были наложены административные взыскания. Проведены профилактические беседы.
Всем субъектам системы профилактики даны рекомендации о продолжении профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их родителей.
Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru