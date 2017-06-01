Кассационная инстанция подтвердила законность Решения и Предписания Пензенского УФАС России в отношении АО "ГЦКиУЭР" и УК Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу ОАО «Северный» по ОЖФ об отмене Решения и Предписания Пензенского УФАС России - без удовлетворения.

Напомним, что решением Комиссии Пензенского УФАС России от 30 мая 2016 года действия АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» и 27 управляющих компаний, выразившиеся в заключении соглашений (и участии в них) о том, что денежные средства собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги принимаются на расчетные счета АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» (не являющиеся специальными), которые привели (могли привести) к ограничению конкуренции, признаны нарушением части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

По итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства Пензенским УФАС России выданы предписания о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений для чего совершить действия, направленные на прекращение соглашений (и участии в них) о том, что денежные средства собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги принимаются на расчетные счета АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» (не являющиеся специальными), о чем письменно уведомить контрагентов.

Ранее, решением Арбитражного суда Пензенской области по обращению ОАО «Северный» по ОЖФ было отказано в признании недействительными Решения и Предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также отказал ОАО «Северный» по ОЖФ в удовлетворении требований об отмене указанных Решения и Предписания Пензенского УФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

