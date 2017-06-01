Организатором мероприятия выступило Пензенское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России».

Акция под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка» прошла на базе Дома молодежи Пензенской области.

Ее цель – содействие развитию волонтерства и социального партнерства органов власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства.

«Мероприятие направлено на повышение социальной активности детей и их родителей, раскрытие и реализацию потенциала юных пензенцев», – пояснила председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.

В рамках акции общественными активистами организована работа мобильных площадок, на которых можно было получить консультацию по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также психологическую помощь по теме семейных взаимоотношений.

Кроме того, для участников акции проведен мастер-класс «Семейная мастерская» и креативный марафон «Профифест».

Как отмечают организаторы, комплекс мероприятий в рамках данной акции планируется продолжить.