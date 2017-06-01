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«Добровольцы – детям»
Сегодня в Пензе
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Организатором мероприятия выступило Пензенское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России». Акция под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка» прошла на базе Дома молодежи Пензенской области. Ее цель – содействие развитию волонтерства и социального партнерства органов власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства. «Мероприятие направлено на повышение социальной активности детей и их родителей, раскрытие и реализацию потенциала юных пензенцев», – пояснила председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова. В рамках акции общественными активистами организована работа мобильных площадок, на которых можно было получить консультацию по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также психологическую помощь по теме семейных взаимоотношений. Кроме того, для участников акции проведен мастер-класс «Семейная мастерская» и креативный марафон «Профифест». Как отмечают организаторы, комплекс мероприятий в рамках данной акции планируется продолжить.
Организатором мероприятия выступило Пензенское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России».
Акция под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка» прошла на базе Дома молодежи Пензенской области.
Ее цель – содействие развитию волонтерства и социального партнерства органов власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства.
«Мероприятие направлено на повышение социальной активности детей и их родителей, раскрытие и реализацию потенциала юных пензенцев», – пояснила председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.
В рамках акции общественными активистами организована работа мобильных площадок, на которых можно было получить консультацию по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также психологическую помощь по теме семейных взаимоотношений.
Кроме того, для участников акции проведен мастер-класс «Семейная мастерская» и креативный марафон «Профифест».
Как отмечают организаторы, комплекс мероприятий в рамках данной акции планируется продолжить.
Новость: Правительство Пензенской области 01 июня 2017
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