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Правый берег набережной реки Суры очистили от мусора
Сегодня в Пензе
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Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева администрацией Железнодорожного района города Пензы организована экологическая акция «Чистый берег» на правом береге набережной реки Суры. В данном мероприятии активное участие приняли студенты ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» и ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» – отделение железнодорожного транспорта, работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», МУП «Пензадормост», МУП «Жилье-22» по ОЖФ. Общими усилиями прибрежная зона р. Суры приведена в надлежащее состояние, выполнена санитарная уборка территории от мусора, осуществлены работы по покосу травы и вырубке кустарников, собрано и вывезено более 6м3 мусора, веток на полигон по утилизации. Администрация Железнодорожного района города Пензы благодарит всех участников акции за оказанное содействие в наведении надлежащего санитарного порядка.
Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева администрацией Железнодорожного района города Пензы организована экологическая акция «Чистый берег» на правом береге набережной реки Суры.
В данном мероприятии активное участие приняли студенты ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» и ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» – отделение железнодорожного транспорта, работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», МУП «Пензадормост», МУП «Жилье-22» по ОЖФ.
Общими усилиями прибрежная зона р. Суры приведена в надлежащее состояние, выполнена санитарная уборка территории от мусора, осуществлены работы по покосу травы и вырубке кустарников, собрано и вывезено более 6м3 мусора, веток на полигон по утилизации.
Администрация Железнодорожного района города Пензы благодарит всех участников акции за оказанное содействие в наведении надлежащего санитарного порядка.
Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017
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