Правый берег набережной реки Суры очистили от мусора

Во исполнение поручения главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева администрацией Железнодорожного района города Пензы организована экологическая акция «Чистый берег» на правом береге набережной реки Суры.

В данном мероприятии активное участие приняли студенты ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» и ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» – отделение железнодорожного транспорта, работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», МУП «Пензадормост», МУП «Жилье-22» по ОЖФ.

Общими усилиями прибрежная зона р. Суры приведена в надлежащее состояние, выполнена санитарная уборка территории от мусора, осуществлены работы по покосу травы и вырубке кустарников, собрано и вывезено более 6м3 мусора, веток на полигон по утилизации.

Администрация Железнодорожного района города Пензы благодарит всех участников акции за оказанное содействие в наведении надлежащего санитарного порядка.