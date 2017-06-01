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В Законодательном собрании Пензенской области обсудили информационную безопасность сети Интернет для детей
Сегодня в Пензе
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В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Валерий Лидин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, депутаты Законодательного Собрания, представители общественности. Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Леонид Левин проинформировал участников мероприятия о законопроектах, принятых нижней палатой парламента в третьем чтении, которые должны изменить сложившуюся ситуацию.
В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Валерий Лидин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, депутаты Законодательного Собрания, представители общественности.
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Леонид Левин проинформировал участников мероприятия о законопроектах, принятых нижней палатой парламента в третьем чтении, которые должны изменить сложившуюся ситуацию.
Новость: Правительство Пензенской области 01 июня 2017
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