В Законодательном собрании Пензенской области обсудили информационную безопасность сети Интернет для детей

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Валерий Лидин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, депутаты Законодательного Собрания, представители общественности. Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Леонид Левин проинформировал участников мероприятия о законопроектах, принятых нижней палатой парламента в третьем чтении, которые должны изменить сложившуюся ситуацию.



Первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев рассказал о внедрении системы фильтрации, которую разработала компания «Ростелеком».



«Система хорошая, однако, на местах работает все не так, как того бы хотелось. И дети в интернете даже из школы все равно попадают «не туда», – сказал первый заместитель председателя региональнго Правительства.



В ходе круглого стола присутствующие получили возможность поделиться мнениями о путях решения актуальных проблем в сфере информационной безопасности. В первую очередь, проводить масштабные пропагандистские кампании и включать уроки безопасного Интернета в школьный курс основ безопасности жизнедеятельности.

Новость: Правительство Пензенской области 01 июня 2017