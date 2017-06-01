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 Пятница, 02 июня 2017
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В День защиты детей глава администрации города Виктор Кувайцев посетил школу №30
Сегодня в Пензе
 

В День защиты детей глава администрации города Виктор Кувайцев посетил школу №30, чтобы вручить подарки ученику 2 «А» класса Дмитрию Черпицкому. 
  
На встрече с общественностью Первомайского района в школе №30, где с отчетом о работе администрации города по решению вопросов жизнеобеспечения граждан, выступил Виктор Кувайцев, свой проект школы будущего представил собравшимся ученик 2 «А» класса Дмитрий Черпицкий. 
  
Градоначальник поблагодарил юного архитектора за интересный проект и пообещал подарить Диме велосипед, о котором он давно мечтает. 
  
И вот Дима вместе со своими родителями Ольгой Сергеевной и Николаем Викторовичем встречает в дверях родной школы главу администрации города Виктора Кувайцева и начальника управления образования Юрия Голодяева.
  
Глава исполнительной власти выразил благодарность родителям за достойное воспитание сына и вручил Дмитрию неожиданно для всех сначала спортивный костюм, а уж потом велосипед. 
  
- Жизнь обретает смысл, когда мы вкладываем в своих детей душу и сердце. Поэтому наша цель - создать условия и возможности для самореализации и полноценного развития подрастающего поколения. Сейчас на конкретном примере мы видим, что маленькие пензенцы растут патриотами своего города. Это очень ценно для нас, - сказал Виктор Кувайцев, выразив надежду, что спортивный костюм и велосипед помогут Диме не только укреплять свое здоровье, но и развиваться творчески. 

Хотя, по словам Димы, кататься он не умеет, но при поддержке главы администрации города смело оседлал велосипед и проехал по школьному холлу под радостные возгласы окружающих. 

Затем глава администрации города Виктор Кувайцев, начальник управления образования Юрий Голодяев, директор школы №30  Андрей Долов и председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова оценили состояние хоккейной коробки, расположенной на территории школы и обсудили ряд вопросов, касающихся подготовки к открытию летнего оздоровительного сезона. 

Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017
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