Завершены судебные слушания и вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ведущего эксперта Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района Пензенской области Акайшева А.В. и эксперта по земельным вопросам Чемодановского сельсовета Бонича А.А. за совершение мошенничества при предоставлении земельного участка под строительство жилого дома. Расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Пензенской области.

Как установлено следствием и судом, Акайшев А.В. и Бонич А.А., заведомо зная о намерении жителя Бессоновского района приобрести земельный участок за наличные средства под строительство жилого дома, договорились о совместном обмане этого человека. В силу занимаемых должностей и заведомо зная о том, что в соответствии с постановлением главы администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области участок муниципальной земли подлежит продаже по кадастровой стоимости в размере 54780 рублей и других покупателей на данный участок нет, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, потребовали передать им денежные средства в сумме 220 тысяч рублей. Деньги предназначались, якобы, для должностных лиц администрации Бессоновского района Пензенской области, отвечающих за подготовку необходимых документов.

Покупатель, будучи введённым в заблуждение, согласился на указанное предложение.

28 декабря 2016 года Айкашев А.В. получил от потерпевшего денежную сумму, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Свой преступный умысел Акайшев А.В. и Бонич А.А. не смогли довести до конца, по независящим от них обстоятельствам.

Мошенники признали свою вину полностью.

Приговором Бессоновского районного суда Пензенской области они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору). Учитывая характеризующие данные подсудимых, суд счел возможным назначить им наказание не связанное с лишением свободы. Приговор вступил в законную силу.