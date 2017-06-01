Виктор Кувайцев оценил состояние участка дороги, ведущей в оздоровительные лагеря «Белка» и «Заря»

В ходе оперативного совещания глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев дал поручение своему заместителю Юрию Ильину провести ямочный ремонт участка дороги, стоящего на балансе муниципалитета, который ведет в детские оздоровительные лагеря «Белка» и «Заря».

Виктор Николаевич выехал на место, чтобы оценить состояние дороги. В настоящее время на объекте две бригады осуществляют ремонт с использованием асфальтовой крошки. Глава администрации поручил к 4 июня закончить работы, так как в этот день будет заезд детей в лагерь.

- Причем, погода не должна повлиять. Если температура воздуха будет низкой для работы асфальтовой крошкой, то следует использовать горячий асфальт, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, глава исполнительной власти посетил оздоровительный центр «Белка». Директор лагеря сообщила, что все замечания, выданные проверяющей комиссией, были устранены, учреждение готово к приему детей.