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Представлено 20 работ на открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство»
Сегодня в Пензе
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По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в целях улучшения внешнего облика города Пензы и повышения его привлекательности администрацией Пензы был организован открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство». В здании Пензенского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» состоялось заседание конкурсной комиссии, сопредседателями которой являются глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, а также заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов. - Для города это очень значимый проект, который станет символом величия материнства, повышения института семьи, - отметил Виктор Кувайцев. – Важно не просто выбрать наиболее понравившуюся скульптуру, а определить, какой из этих объектов сможет и гармонично вписаться и украсить общественное пространство. В этот день на выбор было представлено 20 работ, из которых в рамках подведения итогов 1-го этапа, были выбраны три, набравшие наибольшее количество баллов. Так, работа № 10 набрала 10 голосов, № 3 – 8 голосов, а № 11 – 4 голоса. Согласно правилам конкурса они прошли во 2-ой этап, который впоследствии определит победителя. Итоги 2-го этапа подведут к 13 июля 2017 года. Тогда станет известно, какая именно и где появится композиция.
По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в целях улучшения внешнего облика города Пензы и повышения его привлекательности администрацией Пензы был организован открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство».
В здании Пензенского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» состоялось заседание конкурсной комиссии, сопредседателями которой являются глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, а также заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.
- Для города это очень значимый проект, который станет символом величия материнства, повышения института семьи, - отметил Виктор Кувайцев. – Важно не просто выбрать наиболее понравившуюся скульптуру, а определить, какой из этих объектов сможет и гармонично вписаться и украсить общественное пространство.
В этот день на выбор было представлено 20 работ, из которых в рамках подведения итогов 1-го этапа, были выбраны три, набравшие наибольшее количество баллов. Так, работа № 10 набрала 10 голосов, № 3 – 8 голосов, а № 11 – 4 голоса. Согласно правилам конкурса они прошли во 2-ой этап, который впоследствии определит победителя.
Итоги 2-го этапа подведут к 13 июля 2017 года. Тогда станет известно, какая именно и где появится композиция.
Новость: Администрация города Пензы 01 июня 2017
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