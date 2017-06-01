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Житель Пензенской области а своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы экстремистского характера
Сегодня в Пензе
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В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ России по Пензенской области выявлен житель г. Каменки Пензенской области Городиский Иван Михайлович, 1975 г.р., который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы экстремистского характера. Ранее, в декабре 2016 года, суд уже признавал его виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики и назначил ему наказание по статье 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) в виде административного ареста сроком 7 суток. Несмотря на примененные меры, от своей деструктивной деятельности Городиский И.М. не отказался и продолжил размещать на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте», открытой для общего доступа, графические материалы экстремистской направленности. В процессе опроса Городиский И.М. сообщил, что размещает материалы целенаправленно, для ознакомления с ними более широкого круга лиц. О наступлении возможной уголовной или административной ответственности знал. Проведенным экспертным исследованием специалистами ФГБУ ЛСЭ Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области установлено, что размещенные в социальной сети материалы являются пропагандой и публичной демонстрацией нацистской атрибутики и символики. Постановлением Каменского районного суда Пензенской области 12 мая 2017 Городиский И.М. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП России, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток. Постановление суда вступило в законную силу.
В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ России по Пензенской области выявлен житель г. Каменки Пензенской области Городиский Иван Михайлович, 1975 г.р., который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы экстремистского характера.
Ранее, в декабре 2016 года, суд уже признавал его виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики и назначил ему наказание по статье 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) в виде административного ареста сроком 7 суток.
Несмотря на примененные меры, от своей деструктивной деятельности Городиский И.М. не отказался и продолжил размещать на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте», открытой для общего доступа, графические материалы экстремистской направленности. В процессе опроса Городиский И.М. сообщил, что размещает материалы целенаправленно, для ознакомления с ними более широкого круга лиц. О наступлении возможной уголовной или административной ответственности знал.
Проведенным экспертным исследованием специалистами ФГБУ ЛСЭ Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области установлено, что размещенные в социальной сети материалы являются пропагандой и публичной демонстрацией нацистской атрибутики и символики.
Постановлением Каменского районного суда Пензенской области 12 мая 2017 Городиский И.М. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП России, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.
Постановление суда вступило в законную силу.
Новость: Пресс-служба Управления ФСБ России по Пензенской области 01 июня 2017
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