Житель Пензенской области а своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы экстремистского характера

В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ России по Пензенской области выявлен житель г. Каменки Пензенской области Городиский Иван Михайлович, 1975 г.р., который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы экстремистского характера.

Ранее, в декабре 2016 года, суд уже признавал его виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики и назначил ему наказание по статье 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) в виде административного ареста сроком 7 суток.

Несмотря на примененные меры, от своей деструктивной деятельности Городиский И.М. не отказался и продолжил размещать на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте», открытой для общего доступа, графические материалы экстремистской направленности. В процессе опроса Городиский И.М. сообщил, что размещает материалы целенаправленно, для ознакомления с ними более широкого круга лиц. О наступлении возможной уголовной или административной ответственности знал.

Проведенным экспертным исследованием специалистами ФГБУ ЛСЭ Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области установлено, что размещенные в социальной сети материалы являются пропагандой и публичной демонстрацией нацистской атрибутики и символики.

Постановлением Каменского районного суда Пензенской области 12 мая 2017 Городиский И.М. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП России, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.

Постановление суда вступило в законную силу.