Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел заседание Рыбохозяйственного совета при правительстве Пензенской области. Целью заседания стало обсуждение актуальных вопросов поддержки и развития отрасли рыбоводства на территории Пензенской области.

«У нас сохраняется позитивная динамика развития товарной аквакультуры. По итогам 2016 года в регионе увеличены объемы производства товарной рыбы на 11%, по итогам первого квартала 2017 года – на 7% к уровню аналогичного периода прошлого года», - отметил министр.

Андрей Бурлаков обратил внимание, что, несмотря на многие сложности самого бизнеса – производства товарной рыбы, регион продолжает уверенное развитие в данном направлении. «У нас заключено 128 договоров пользования рыбоводными участками и, несмотря на то, что на сегодняшний день эта функция находится на федеральном уровне, минсельхоз Пензенской области ведет плодотворное сотрудничество со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», - прокомментировал министр.

Также глава регионального аграрного ведомства обозначил, что в рамках Концепции развития АПК до 2035 года производство товарной рыбы обозначено в качестве приоритетов: «Ставится задача по увеличению объемов производства товарной рыбы и обеспечению ее доступности для населения региона. В этой связи считаю необходимо проработать более детально механизм господдержки данного направления».

На сегодняшний день отрасль рыбоводства поддерживается по линии минсельхоза в рамках программных мероприятий грантовой поддержки начинающих фермеров и поддержки развития сельхозкооперации. С целью расширить, усовершенствовать механизмы поддержки министр обратился к представителям некоммерческого партнерства «Пензрыбхоз»: «Прошу проработать данный вопрос, необходимо четкое обоснование и конечное понимание, какие меры поддержки необходимы для отрасли и на что они будут направлены, для того чтобы мы смогли их включить и учесть при формировании бюджета на 2018 год».