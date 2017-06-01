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Первое лето в новом доме проведет белый мишка
Сегодня в Пензе
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Вот и минуло полгода с того момента как наш белый медведь обрёл новое, прекрасное жильё, новые апартаменты. Мы уже сообщали ранее, как он воспринял переезд и первые недели жизни, как он был рад тому, НОВОМУ ДЛЯ СЕБЯ ЧУВСТВУ, обретя себя в большом бассейне с водой. Ведь он действительно ВПЕРВЫЕ ПОПЛЫЛ, после тех далёких дней, когда он один, без матери, еле передвигая от голода ноги, бродил по берегу Карского моря. Вот и настало первое лето в новом вольере, а лето в Пензе отличается от лета на Северном полюсе. У нас жарко и нет снега, но Белый не жалуется на отсутствие льдин, он вальяжно разгуливает по краю бассейна и когда собирается много зрителей, с удовольствием ныряет в прохладную воду, демонстративно плескаясь перед посетителями. Наш Белый, это забавное и в то же время огромное существо радует посетителей своим интересным характером, детским любопытством и своими реакциями на внимание гостей, с интересом наблюдающих за ним. Мы уже проводили в рамках специального мероприятия – «Мир Заполярья» показательное кормление и запускали в бассейн живых карасей. Это было настоящее шоу с главным героем – белым медведем. С наступлением тёплого сезона в наших планах есть намерение продолжить проведение познавательно-развлекательных программ, связанных с жизнью биосферы этих суровых краев, осваиваемой технологическими методами, ролью и важностью российской науки и российских организаций, принимающих в этом активное участие.
Вот и минуло полгода с того момента как наш белый медведь обрёл новое, прекрасное жильё, новые апартаменты. Мы уже сообщали ранее, как он воспринял переезд и первые недели жизни, как он был рад тому, НОВОМУ ДЛЯ СЕБЯ ЧУВСТВУ, обретя себя в большом бассейне с водой. Ведь он действительно ВПЕРВЫЕ ПОПЛЫЛ, после тех далёких дней, когда он один, без матери, еле передвигая от голода ноги, бродил по берегу Карского моря. Вот и настало первое лето в новом вольере, а лето в Пензе отличается от лета на Северном полюсе. У нас жарко и нет снега, но Белый не жалуется на отсутствие льдин, он вальяжно разгуливает по краю бассейна и когда собирается много зрителей, с удовольствием ныряет в прохладную воду, демонстративно плескаясь перед посетителями.
Наш Белый, это забавное и в то же время огромное существо радует посетителей своим интересным характером, детским любопытством и своими реакциями на внимание гостей, с интересом наблюдающих за ним. Мы уже проводили в рамках специального мероприятия – «Мир Заполярья» показательное кормление и запускали в бассейн живых карасей. Это было настоящее шоу с главным героем – белым медведем.
С наступлением тёплого сезона в наших планах есть намерение продолжить проведение познавательно-развлекательных программ, связанных с жизнью биосферы этих суровых краев, осваиваемой технологическими методами, ролью и важностью российской науки и российских организаций, принимающих в этом активное участие.
Новость: Пензенский зоопарк 01 июня 2017
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