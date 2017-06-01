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«Имя для бизона»
Сегодня в Пензе
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Коллекция Пензенского зоопарка пополнилась новым редким животным - молодым бизоном. Ему нет еще и года. Обитают бизоны в Северной Америке. Бизон — крупный дикий бык, заслуживший широкую известность своей физической мощью и размерами. Ближайшим родственником бизона является зубр, с которым его часто путают из-за внешнего сходства. В размерах самые крупные особи бизонов превосходят зубров, в перерасчете на массу тела самцы бизонов являются самыми крупными копытными на Земле. Бизон занесен в Международную Красную книгу. Пока у нашего малыша нет имени. Мы объявляем конкурс:«Имя для бизона»! Приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. Итоги будут подведены 12 июня, на праздничном мероприятии в зоопарке, в 12.00 часов. Заявки принимаются до 10 июня 2017 года. Письма отправлять на электронный адрес: penza-zooinfo@mail.ru Победитель будет награжден памятным подарком.
Коллекция Пензенского зоопарка пополнилась новым редким животным - молодым бизоном. Ему нет еще и года.
Обитают бизоны в Северной Америке. Бизон — крупный дикий бык, заслуживший широкую известность своей физической мощью и размерами. Ближайшим родственником бизона является зубр, с которым его часто путают из-за внешнего сходства. В размерах самые крупные особи бизонов превосходят зубров, в перерасчете на массу тела самцы бизонов являются самыми крупными копытными на Земле. Бизон занесен в Международную Красную книгу.
Пока у нашего малыша нет имени. Мы объявляем конкурс:«Имя для бизона»!
Приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. Итоги будут подведены 12 июня, на праздничном мероприятии в зоопарке, в 12.00 часов.
Заявки принимаются до 10 июня 2017 года.
Письма отправлять на электронный адрес: penza-zooinfo@mail.ru
Победитель будет награжден памятным подарком.
Новость: Пензенский зоопарк 01 июня 2017
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