Коллекция Пензенского зоопарка пополнилась новым редким животным - молодым бизоном. Ему нет еще и года.

Обитают бизоны в Северной Америке. Бизон — крупный дикий бык, заслуживший широкую известность своей физической мощью и размерами. Ближайшим родственником бизона является зубр, с которым его часто путают из-за внешнего сходства. В размерах самые крупные особи бизонов превосходят зубров, в перерасчете на массу тела самцы бизонов являются самыми крупными копытными на Земле. Бизон занесен в Международную Красную книгу.

Пока у нашего малыша нет имени. Мы объявляем конкурс:«Имя для бизона»!

Приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. Итоги будут подведены 12 июня, на праздничном мероприятии в зоопарке, в 12.00 часов.

Заявки принимаются до 10 июня 2017 года.

Письма отправлять на электронный адрес: penza-zooinfo@mail.ru

Победитель будет награжден памятным подарком.