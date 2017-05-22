Состоялось итоговое родительское собрание в 6 – 9 классах ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области», на котором директор училища Владимир Андреев подвел итоги 2016–2017 учебного года. Он сообщил присутствующим, что в училище обучаются 247 лучших спортсменов, выступающих за Пензенскую область по 20 видам спорта.

Спортивные итоги 2016 - 2017 учебного года.

В 2016 - 2017 учебном году было присвоено:

мастер спорта – 12 человек;

кандидат в мастера спорта – 20 человек;

1 разряд – 11 человек.

На сегодняшний день в училище занимаются: трое мастеров международного класса, сорок один мастер спорта, семьдесят семь кандидатов в мастера.

Отличники училища:

Никита Грачев – ученик 6 «Б» класса;

Анастасия Кузнецова – ученица 6 «Б» класса;

Иван Горбунов – ученик 8 «А» класса.

Особенно пожелаем успехов на государственных экзаменах — сегодняшним претендентам на звание «отличника»: Елизавете Клепининой, Нурие Ибрагимовой, Янеи Смердовой, Карине Степновой и Виктории Титовой.

В завершение мероприятия, директор училища Владимир Андреев вручил благодарственные письма родителям, которые принимали активное участие в жизни училища.