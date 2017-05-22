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Состоялось итоговое родительское собрание в 6 – 9 классах ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области»
Сегодня в Пензе
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Состоялось итоговое родительское собрание в 6 – 9 классах ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области», на котором директор училища Владимир Андреев подвел итоги 2016–2017 учебного года. Он сообщил присутствующим, что в училище обучаются 247 лучших спортсменов, выступающих за Пензенскую область по 20 видам спорта. Спортивные итоги 2016 - 2017 учебного года. В 2016 - 2017 учебном году было присвоено: мастер спорта – 12 человек; кандидат в мастера спорта – 20 человек; 1 разряд – 11 человек. На сегодняшний день в училище занимаются: трое мастеров международного класса, сорок один мастер спорта, семьдесят семь кандидатов в мастера. Отличники училища: Никита Грачев – ученик 6 «Б» класса; Анастасия Кузнецова – ученица 6 «Б» класса; Иван Горбунов – ученик 8 «А» класса. Особенно пожелаем успехов на государственных экзаменах — сегодняшним претендентам на звание «отличника»: Елизавете Клепининой, Нурие Ибрагимовой, Янеи Смердовой, Карине Степновой и Виктории Титовой. В завершение мероприятия, директор училища Владимир Андреев вручил благодарственные письма родителям, которые принимали активное участие в жизни училища.
Состоялось итоговое родительское собрание в 6 – 9 классах ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области», на котором директор училища Владимир Андреев подвел итоги 2016–2017 учебного года. Он сообщил присутствующим, что в училище обучаются 247 лучших спортсменов, выступающих за Пензенскую область по 20 видам спорта.
Спортивные итоги 2016 - 2017 учебного года.
В 2016 - 2017 учебном году было присвоено:
мастер спорта – 12 человек;
кандидат в мастера спорта – 20 человек;
1 разряд – 11 человек.
На сегодняшний день в училище занимаются: трое мастеров международного класса, сорок один мастер спорта, семьдесят семь кандидатов в мастера.
Отличники училища:
Никита Грачев – ученик 6 «Б» класса;
Анастасия Кузнецова – ученица 6 «Б» класса;
Иван Горбунов – ученик 8 «А» класса.
Особенно пожелаем успехов на государственных экзаменах — сегодняшним претендентам на звание «отличника»: Елизавете Клепининой, Нурие Ибрагимовой, Янеи Смердовой, Карине Степновой и Виктории Титовой.
В завершение мероприятия, директор училища Владимир Андреев вручил благодарственные письма родителям, которые принимали активное участие в жизни училища.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 02 июня 2017
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